Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 gennaio 2022)DEL 10 GENNAIOORE 12.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA L’INCIDENTE SULLA VIA FLAMINIA CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, IN DIREZIONE SETTEBAGNI ALTRO INCIDENTE SULLA TIBURTINA CODE IN PROSSIMITA’ DEL RACCORDO, VERSO TIVOLI SULLA A1 SONO DUE GLI INCIDENTIE IL PRIMO SULLA FIRENZE-, CAUSA CODE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO, IN DIREIZONE FIRENZE L’ALTRO SULLA-NAPOLI, QUI CODE TRA COLLEFERRO E ANAGNI, VERSO NAPOLI ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA FL 8-TERMINI-NETTUNO, RISOLTO IL GUASTO A UN PASSAGGIO A LIVELLO TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE, LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE INVECE SULLA LINEA FL7-NAPOLI VIA FORMIA PER UN GUASTO ...