Una persona su 50 è positiva, 18000 i no vax. Tutti i dati del Covid a Giugliano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Un giuglianese su 50 è positivo al virus è questa la statistica calcolata sui dati della diffusione Covid nella terza città della Campania. Un boom di contagi quello delle ultime settimane che però fortunamente non ha causato alti numeri di vittime. Nell'ultimo mese sono state sei a fronte di migliaia di contagi. Questo grazie anche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

