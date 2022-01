Starbucks apre con Percassi il primo Drive Thru in Italia a Erbusco, all'interno di una stazione Q8 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Ha aperto i battenti oggi uno Starbucks Drive Thru a Erbusco (Brescia), nell'ambito di una nuova partnership stretta da Percassi con Q8, portando l'esperienza unica di Starbucks ai clienti di tutta la rete Italiana di rifornimento di carburante. Il nuovo Drive Thru si estende su due piani: piano terra e seminterrato. Include anche un'area esterna che darà ai clienti la possibilità di ordinare la loro bevanda Starbucks® preferita e i prodotti del menu, comodamente dalla loro auto. I consumatori possono anche personalizzare qualsiasi bevanda del menu, potendo scegliere tra latte di soia, latte di mandorla e latte di avena. Quando nel 2018 Starbucks, in collaborazione con ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Ha aperto i battenti oggi uno(Brescia), nell'ambito di una nuova partnership stretta dacon Q8, portando l'esperienza unica diai clienti di tutta la retena di rifornimento di carburante. Il nuovosi estende su due piani: piano terra e seminterrato. Include anche un'area esterna che darà ai clienti la possibilità di ordinare la loro bevanda® preferita e i prodotti del menu, comodamente dalla loro auto. I consumatori possono anche personalizzare qualsiasi bevanda del menu, potendo scegliere tra latte di soia, latte di mandorla e latte di avena. Quando nel 2018, in collaborazione con ...

