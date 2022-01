Sindaco dà… ragione al Tar: “Contagi non consentono sospensione didattica in presenza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Scuola: il Sindaco Servalli, di fatto, dà ragione al Tar: “L’attuale andamento generale dei Contagi covid sul territorio comunale, pur con un forte incremento sulla popolazione generale non consente, allo stato, l’adozione di una sospensione generalizzata della didattica in presenza e dell’obbligo di frequenza scolastica”. Spiega: “Come noto, il Tar Campania ha oggi sospeso con effetto immediato l’ordinanza del Presidente della Regione Campania che disponeva per le scuole dell’infanzia, del ciclo primario e le secondarie di primo grado, la sospensione della frequenza e l’applicazione della didattica a distanza (DAD) fino al 29 gennaio. Tacendo ogni altra valutazione e al solo fine di fornire una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Scuola: ilServalli, di fatto, dàal Tar: “L’attuale andamento generale deicovid sul territorio comunale, pur con un forte incremento sulla popolazione generale non consente, allo stato, l’adozione di unageneralizzata dellaine dell’obbligo di frequenza scolastica”. Spiega: “Come noto, il Tar Campania ha oggi sospeso con effetto immediato l’ordinanza del Presidente della Regione Campania che disponeva per le scuole dell’infanzia, del ciclo primario e le secondarie di primo grado, ladella frequenza e l’applicazione dellaa distanza (DAD) fino al 29 gennaio. Tacendo ogni altra valutazione e al solo fine di fornire una ...

