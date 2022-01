Serie A, Salernitana: cessione club entro 14 febbraio (Di lunedì 10 gennaio 2022) I trustee della Salernitana fanno il punto della situazione per quanto riguarda la cessione del club partendo dal fatto che lo scorso 31 dicembre “è stato concluso un accordo vincolante per la cessione dell’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 r.l., con conseguente proroga fino al 14 febbraio 2022 del termine per il perfezionamento della alienazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021; in data 4 gennaio 2022, si è tenuta l’assemblea dei soci della Salernitana, che ha deliberato il gradimento, ai sensi dell’art. 2.6 dello Statuto della stessa, dell’ingresso del promissario acquirente nella compagine societaria; a seguito di tale delibera, si sono realizzate tutte le condizioni per procedere alla stipula dell’atto di cessione del ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) I trustee dellafanno il punto della situazione per quanto riguarda ladelpartendo dal fatto che lo scorso 31 dicembre “è stato concluso un accordo vincolante per ladell’intero capitale sociale della U.S.1919 r.l., con conseguente proroga fino al 142022 del termine per il perfezionamento della alienazione, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021; in data 4 gennaio 2022, si è tenuta l’assemblea dei soci della, che ha deliberato il gradimento, ai sensi dell’art. 2.6 dello Statuto della stessa, dell’ingresso del promissario acquirente nella compagine societaria; a seguito di tale delibera, si sono realizzate tutte le condizioni per procedere alla stipula dell’atto didel ...

