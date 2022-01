Sci alpino | Coppa del Mondo Schladming 2022 | programma | orari | tv | streaming Si gareggia in notturna

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Messo in archivio il fine settimana di Kranjska Gora, ladeldi scifemminile 2021-si sposta dalla Slovenia fino all’Austria per una settimana che si tingerà interamente di bianco-rosso. Domani, infatti, martedì 11 gennaio, le protagoniste del Circo Bianco saranno di scena in quel di, al posto della prevista Flachau, per l’attesissimo slalom inche farà da antipasto alla trasferta di Zauchensee, con le sue prove veloci del weekend. La prova tra i rapid gates vedrà la prima manche alle ore 18.00, mentre la seconda scatterà alle ore 20.45, regalandoci il consueto spettacolo sulla pista austriaca. IN TV – La gara sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa ilsarà garantita da discovery+ e ...

Qualche gioia ed altrettante delusioni per i colori azzurri nel weekend di Coppa del Mondo appena concluso. Marta Bassino porta in alto il vessillo italico grazie al terzo posto ottenuto nel gigante d ...La Coppa del Mondo di sci alpino prosegue nel suo fitto calendario di questo inizio di 2022. Dopo il difficoltoso ritorno in pista di Zagabria con i consueti slalom, il Circo Bianco si sposta tra Aust ...