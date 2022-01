Salernitana | buona la prima per Iervolino | “Crederci”

(Di lunedì 10 gennaio 2022)laper Daniloda presidente della, che esulta sui social invitando tifosi e squadra a credere nella salvezza Lasbanca Verona con un gol di Kastanos.laper il neo presidente Danilo. Sui social il presidente invita tifosi e squadra a credere nella salvezza. Il suo messaggio deve servire da sprono alla squadra per l’impresa della salvezza. Ora i campani sono tornati in corsa e con due partite da recuperare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

