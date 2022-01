Ritorno in classe, Ricciardi ammette: “Presto si andrà in Dad. Decisione prese non ascoltando la scienza” (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia. E le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi in classe scatterà la didattica a distanza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non si stanno prendendo decisioni sulla base delle evidenze scientifiche. In questo modo non si fermerà la pandemia. E le scuole chiuderanno de facto, perché con i contagi inscatterà la didattica a distanza". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : DOMANI IN AULA Il ritorno in classe dopo le vacanze di Natale sarà la prova del nove di un Paese spaccato @virdiesse - petergomezblog : Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul rientro: “Nessun Paese Ue ha chiuso”. Zaia: “Ci prepariamo a un… - TgrRaiVeneto : Domani il ritorno a #scuola in presenza. Gli insegnanti assenti sono troppi per garantire la continuità didattica.… - LuisaPozzoni : RT @fattoquotidiano: Scuola, Bianchi incontra i sindacati. E insiste sul ritorno in classe: “Nessun Paese Ue ha chiuso. De Luca? Può interv… - orizzontescuola : Ritorno in classe, Ricciardi ammette: “Presto si andrà in Dad. Decisione prese non ascoltando la scienza” -