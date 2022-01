Obbligo vaccinale, polemiche su sanzioni e nodo controlli (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non mancano le polemiche sull’Obbligo vaccinale per gli over 50, perno dell’ultimo provvedimento messo in campo dal Governo per fermare la corsa dei contagi che sarà illustrato oggi in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Obbligo vaccinale, Draghi oggi parla agli italiani Ancora da sciogliere il nodo controlli: chi dovrà effettuarli? Prima bisognerà superare i dubbi sollevati sull’ipotesi che i dati sanitari dei cittadini possano essere messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate che dovrebbe irrogare l’infrazione di 100 euro una tantum agli over 50 senza siero dal primo febbraio, ma c’è chi spinge per un aumento della sanzione. “Dare a chi evade l’Obbligo vaccinale una multa (100 euro) una tantum più o meno ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Non mancano lesull’per gli over 50, perno dell’ultimo provvedimento messo in campo dal Governo per fermare la corsa dei contagi che sarà illustrato oggi in conferenza stampa dal Presidente del Consiglio Mario Draghi., Draghi oggi parla agli italiani Ancora da sciogliere il: chi dovrà effettuarli? Prima bisognerà superare i dubbi sollevati sull’ipotesi che i dati sanitari dei cittadini possano essere messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate che dovrebbe irrogare l’infrazione di 100 euro una tantum agli over 50 senza siero dal primo febbraio, ma c’è chi spinge per un aumento della sanzione. “Dare a chi evade l’una multa (100 euro) una tantum più o meno ...

