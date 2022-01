Nucleare, nuovo rinvio per la decisione di Bruxelles. La Commissione si pronuncerà all’inclusione tra le fonti verdi il 21 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) nuovo rinvio per l’attesa decisione sulla “tassonomia verde” vale a dire la lista delle fonti energetiche considerate compatibili con gli gli obiettivi di transizione verdi e dunque meritevoli di finanziamenti garantiti dalla Ue. La Commissione Ue ha spostato la data per la presentazione ufficiale del documento dal 12 al 21 gennaio, “per dare più tempo a Stati membri ed esperti di analizzare il testo”, ha detto il portavoce della Commissione Eric Mamer. Lo scorso primo gennaio era stata diffusa una bozza del documento che sta mettendo a punto la Commissione in cui venivano incluse tra le fonti verdi sia il Nucleare sia il gas. La composizione della lista sta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022)per l’attesasulla “tassonomia verde” vale a dire la lista delleenergetiche considerate compatibili con gli gli obiettivi di transizionee dunque meritevoli di finanziamenti garantiti dalla Ue. LaUe ha spostato la data per la presentazione ufficiale del documento dal 12 al 21, “per dare più tempo a Stati membri ed esperti di analizzare il testo”, ha detto il portavoce dellaEric Mamer. Lo scorso primoera stata diffusa una bozza del documento che sta mettendo a punto lain cui venivano incluse tra lesia ilsia il gas. La composizione della lista sta ...

Advertising

SkyTG24 : Con l'inizio del #2022, la #Germania ha chiuso tre delle sue ultime sei centrali nucleari in servizio, segnando un… - EleonoraEvi : “ESAGERATA”, DIRETE. No per nulla! qui si rischia di mandare tutto all’aria. Dire che #nucleare e #gas sono verdi… - Alexrug67 : L’illusione del nuovo nucleare va respinta in nome di un’energia e di una società giuste e democratiche - MassimoFerr : RT @whilecromar: La vicenda delle “generazioni” dei reattori a fissione ha un po’ la connotazione della favola. Quella di cui si è parlato… - hiboss_hiboss : RT @lamente2019: IL NUOVO CHE AVANZA ecologisti =no nucleare raffinerie chiuse case automobilistiche chiuse e quindi altre industrie chiu… -