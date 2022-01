NON MI LASCIARE: GLI ORRORI DEL DARK WEB NELLA NUOVA SERIE RAI1 CON VITTORIA PUCCINI (Di lunedì 10 gennaio 2022) VITTORIA PUCCINI torna su RAI1 con una NUOVA SERIE in 4 serate, “Non mi LASCIARE”, in onda da lunedì 10 gennaio in prima serata. Il suo personaggio è Elena Zonin, un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sul DARK web. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo di Gilberto, un adolescente apparentemente suicida, il vice questore Zonin lo collega al “suo” caso, e parte per Venezia, da dove si era allontanata 20 anni prima. Qui ritroverà il vice questore aggiunto Daniele Vianello (Alessandro Roia) e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 gennaio 2022)torna sucon unain 4 serate, “Non mi”, in onda da lunedì 10 gennaio in prima serata. Il suo personaggio è Elena Zonin, un vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, che vive e lavora a Roma e da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori sulweb. Quando dalle acque della Laguna di Venezia affiora il corpo di Gilberto, un adolescente apparentemente suicida, il vice questore Zonin lo collega al “suo” caso, e parte per Venezia, da dove si era allontanata 20 anni prima. Qui ritroverà il vice questore aggiunto Daniele Vianello (Alessandro Roia) e la moglie Giulia (Sarah Felberbaum), un tempo la sua migliore amica. Le indagini porteranno alla scoperta di un ...

borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - Agenzia_Ansa : Ministra degli Interni australiana: 'Djokovic non è prigioniero'. Il tennista 'è libero di lasciare il paese in qua… - fattoquotidiano : Il 30 dicembre, forse in preda a un eccesso di nostalgia bonapartista, il ministro della Pubblica amministrazione,… - Molletz1 : RT @wonderlandmanya: ragazzi facciamo entrare in tendenza #fuorikatiaricciarelli #katiaricciarelli #KATIAOUT signorini non può passarla li… - gianlu_79 : RT @bubinoblog: NON MI LASCIARE: GLI ORRORI DEL DARK WEB NELLA NUOVA SERIE RAI1 CON VITTORIA PUCCINI -