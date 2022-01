Mihajlovic: «Non sono arrabbiato, a Cagliari faremo una grande partita» (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic presenta la gara col Cagliari in conferenza stampa. PREPARAZIONE – «Se qualcuno pensa che io possa essere arrabbiato si sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso su quella razionale, ma ora non è più così. Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto e questo non dev’essere una scusa per noi. Il gruppo è meraviglioso, hanno dimostrato le loro qualità umane, anche in periodi più duri e difficili rispetto a quest’ultimo. faremo quello che dobbiamo fare. Purtroppo sono risultati positivi alcuni giocatori della primavera che ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Bologna Sinisapresenta la gara colin conferenza stampa. PREPARAZIONE – «Se qualcuno pensa che io possa esseresi sbaglia. Qualche anno fa la mia parte emotiva avrebbe prevalso su quella razionale, ma ora non è più così. Spero solo che chi ha deciso lo abbia fatto in buona fede, pensando che il Covid non riguardi i calciatori ma solo le persone normali, o pensando che il pubblico che va allo stadio è diverso da quello che va a teatro. Ormai però è tutto fatto e questo non dev’essere una scusa per noi. Il gruppo è meraviglioso, hanno dimostrato le loro qualità umane, anche in periodi più duri e difficili rispetto a quest’ultimo.quello che dobbiamo fare. Purtropporisultati positivi alcuni giocatori della primavera che ...

