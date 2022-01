Mariella Enoc (Bambino Gesù): «No vax, venite a vedere i nostri reparti. Chi non si vaccina è contro il bene comune» (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Vorrei che vedessero quel che vivo io. Al Bambino Gesù o al Valduce gli mostriamo i reparti pieni, gli operatori sanitari allo stremo e gli prestiamo il casco di ventilazione così che si preparino a ciò che li aspetta». Mariella Enoc è la presidente dell’ospedale pediatrico romano. In un’intervista rilasciata oggi a La Stampa dice che per lei gli ospedali «sono come delle scatole da far funzionare bene per facilitare i medici e gli infermieri che ci lavorano dentro». Per questo soffre «i comportamenti di chi non si vaccina o rifiuta le cure compromettendo il bene comune». Secondo Enoc il negazionismo del Coronavirus «fa parte dell’auto-annientamento di cui sono capaci gli esseri umani. Succede anche agli ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Vorrei che vedessero quel che vivo io. Alo al Valduce gli mostriamo ipieni, gli operatori sanitari allo stremo e gli prestiamo il casco di ventilazione così che si preparino a ciò che li aspetta».è la presidente dell’ospedale pediatrico romano. In un’intervista rilasciata oggi a La Stampa dice che per lei gli ospedali «sono come delle scatole da far funzionareper facilitare i medici e gli infermieri che ci lavorano dentro». Per questo soffre «i comportamenti di chi non sio rifiuta le cure compromettendo il». Secondoil negazionismo del Coronavirus «fa parte dell’auto-annientamento di cui sono capaci gli esseri umani. Succede anche agli ...

