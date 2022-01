Loredana Lecciso, il 2022 inizia con un matrimonio in famiglia: proposta di nozze a sorpresa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Loredana Lecciso, il nuovo anno è iniziato con una bellissima notizia. Lieta forse è l’aggettivo giusto perché si parla di matrimonio in famiglia. La proposta di nozze è arrivata a distanza, in Kenya per la precisione, ma gli amici della futura sposa hanno immortalato quel momento tanto romantico che è poi finito su Instagram. A pronunciare presto il fatidico sì è la prima figlia di Loredana Lecciso. Perché com’è noto la compagna di Al Bano prima di Jasmine e Bido ha avuto Brigitta. Si chiama Brigitta Cazzato la primogenita della showgirl. Nata nei primi anni Novanta dal matrimonio con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, con il quale la Lecciso è stata sposata dal 1993 al ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022), il nuovo anno èto con una bellissima notizia. Lieta forse è l’aggettivo giusto perché si parla diin. Ladiè arrivata a distanza, in Kenya per la precisione, ma gli amici della futura sposa hanno immortalato quel momento tanto romantico che è poi finito su Instagram. A pronunciare presto il fatidico sì è la prima figlia di. Perché com’è noto la compagna di Al Bano prima di Jasmine e Bido ha avuto Brigitta. Si chiama Brigitta Cazzato la primogenita della showgirl. Nata nei primi anni Novanta dalcon l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato, con il quale laè stata sposata dal 1993 al ...

