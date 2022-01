In Spagna nasce il sistema “sentinella” | ecco come cambierà il monitoraggio del Covid-19

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il governo spagnolo sta valutando la possibilità di cambiare il tracciamento della pandemia di-19, utilizzando un metodo simile a quello adoperato per l'influenza. L'indiscrezione, diffusa dal quotidiano spagnolo El Pais, è stata confermata questa mattina dal capo del governo Pedro Sanchez, anche alla luce della recente minore letalità del virus. "Ci sono le condizioni per aprire gradualmente, con precauzione, il dibattito a livello tecnico ed europeo, e iniziare a valutare l'evoluzione di questa malattia con parametri diversi da quelli che abbiamo finora", ha spiegato Sanchez in un'intervista alla radio Cadena SER.L'obiettivo sarebbe osservare il-19una qualsiasi malattia respiratoria, senza contare ogni caso, senza testare il minimo sintomo. Le autorità sanitarie spagnole starebbero lavorando da mesi a questa ...