Il Gps cambia | anzi | migliora e sarà più preciso per telefonini e navigatori

Leggi su panorama

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Novità in arrivo nella costellazione Global Positioning System (Gps), ovvero il primo e, attualmente ancora il più utilizzato, sistema satellitare di posizionamento per i civili ed anche di comunicazione per i militari. Seppure le forze spaziali Usa (Ussf) debbano ancora lanciare tutti i satelliti tipo Gps III a loro disposizione, i fornitori militari statunitensi sono al lavoro su una nuova versione più potente denominata Gps III-F (Follow). Le principali differenze con la serie che attualmente è in fase di dispiegamento sono una precisione di posizionamento tre volte migliore di quella attuale e la capacità di resistere molto meglio ai tentativi di disturbo del segnale radio emesso (funzione anti-jamming) rispetto ai predecessori. La buona notizia per il mercato civile sta nel fatto che la ricaduta tecnologica dell'ammodernamento porterà all'emissione di un nuovo segnale radio per ...