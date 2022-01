Gianluigi Nuzzi ha il Covid: «La vita continua. Sarò a Quarto Grado in collegamento» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gianluigi Nuzzi “Amiche e amici, purtroppo anch’io sono positivo al Covid19“. Così, con un video messaggio affidato ai social, Gianluigi Nuzzi ha comunicato di aver contratto il coronavirus. Il conduttore Mediaset ha spiegato di aver appreso dell’avvenuto contagio tramite l’esito di un tampone molecolare. Poi, rassicurando sulle proprie condizioni di salute, ha comunicato che sarà comunque alla guida del prossimo appuntamento con Quarto Grado, ma collegato da casa. “Sabato mi sentivo così così, quindi sono andato in farmacia ho fatto un tampone rapido ed era negativo. Però continuavo ad avvertire brividi di freddo e leggeri sintomi, un po’ di mal di testa, quindi ho fatto il molecolare. Adesso è arrivato l’esito e sono positivo al ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022)“Amiche e amici, purtroppo anch’io sono positivo al19“. Così, con un video messaggio affidato ai social,ha comunicato di aver contratto il coronavirus. Il conduttore Mediaset ha spiegato di aver appreso dell’avvenuto contagio tramite l’esito di un tampone molecolare. Poi, rassicurando sulle proprie condizioni di salute, ha comunicato che sarà comunque alla guida del prossimo appuntamento con, ma collegato da casa. “Sabato mi sentivo così così, quindi sono andato in farmacia ho fatto un tampone rapido ed era negativo. Peròvo ad avvertire brividi di freddo e leggeri sintomi, un po’ di mal di testa, quindi ho fatto il molecolare. Adesso è arrivato l’esito e sono positivo al ...

