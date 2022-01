Draghi | aria di rinuncia

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il premier avrebbe espresso "dubbi" sull'opportunità di cambiare ruolo in questo momento. Già oggi in conferenza l'annuncio?

Ma mettiamo il caso, per un attimo, che il ritiro di Mariodalla corsa sia fondato, che il proposito sia maturato di fronte alle difficoltà, che succederebbe? Ma, soprattutto, cosa significa "...Covid, scuole (sempre) aperte e stretta sui No vax: la strategia diper uscire dall'... portò i ragazzi a non usare la mascherina e gli istituti ad attivare gli impianti dicondizionata . '...Draghi: «Serve un chiaro impegno europeo. Dobbiamo rafforzare i canali legali di migrazione. Allo stesso tempo serve una gestione condivisa, rapida ed efficace dei rimpatri» ...Il premier avrebbe espresso "dubbi" sull'opportunità di cambiare ruolo in questo momento. Già oggi in conferenza l'annuncio?