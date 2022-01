DOMENICA IN: 2 PUNTI DI CRESCITA SUL 2021 E PICCHI VICINI AI 4 MILIONI PER MARA VENIER (Di lunedì 10 gennaio 2022) MARA VENIER ha chiuso e iniziato l’anno a vele spiegate. DOMENICA In si conferma il talk show più seguito della tv italiana nonché leader della DOMENICA pomeriggio. Una media di 3,4 MILIONI di telespettatori con PICCHI VICINI ai 4 MILIONI e al 21% di share tra Covid, Sanremo e le inimitabili interviste della signora della DOMENICA. Rispetto al gennaio 2021, si segnala una CRESCITA di 2 PUNTI percentuali. Precisamente la prima parte cresce del 2,01% mentre la seconda del 2,20%. Un dato eccellente a fronte dell’arrivo di una concorrenza di grande livello e appeal come Amici che va ugualmente bene ma non scalfisce l’affetto del pubblico verso la VENIER. Passiamo ora, ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 gennaio 2022)ha chiuso e iniziato l’anno a vele spiegate.In si conferma il talk show più seguito della tv italiana nonché leader dellapomeriggio. Una media di 3,4di telespettatori conai 4e al 21% di share tra Covid, Sanremo e le inimitabili interviste della signora della. Rispetto al gennaio, si segnala unadi 2percentuali. Precisamente la prima parte cresce del 2,01% mentre la seconda del 2,20%. Un dato eccellente a fronte dell’arrivo di una concorrenza di grande livello e appeal come Amici che va ugualmente bene ma non scalfisce l’affetto del pubblico verso la. Passiamo ora, ...

Ultime Notizie dalla rete : DOMENICA PUNTI Inter - Lazio 2 - 1, le pagelle: Bastoni e Skriniar riportano i nerazzurri in testa ... ora vede la squadra di Inzaghi in testa con 49 punti, a più uno sul Milan secondo. In settimana il club meneghino si giocherà la Supercoppa italiana contro la Juventus, mentre domenica prossima sarà ...

La rimonta è un incantesimo. La trance sciamanica di Roma - Juventus Infatti, insieme ai tre punti, il mantra è l'unica cosa che ha un criterio nella partita con la ... alle 19.49 di domenica 9 gennaio 2022 (la data è necessaria perché questo cinguettio è già storia) ...

Punti tampone straordinari sabato e domenica a Paludi - Bellunopress - Dolomiti Bellunopress Ippica: Galoppo invernale, Agnano riparte domenica 16 gennaio Riprende il galoppo invernale all’ippodromo di Agnano (Napoli). Domenica 16 gennaio per la riapertura c’è in programma una maiden per i 3 anni sui 1800 metri ed una interessante condizionata per le fe ...

Serie A, la 21esima giornata non conclusa: due partita in programma ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Nonostante una domenica ricchissima, la 21esima giornata di Serie A non è ancora conclusa: due partite in programma Nonostante una domenica ricchissima, ...

