Djokovic “è libero”. Ma il ministro deve decidere su visto (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il ministro australiano dell'immigrazione, Alex Hawke, non prenderà una decisione oggi sull'annullamento del visto di Djokovic. Lo riferisce la stampa australiana nelle edizioni online, ricordando che Hawke aveva quattro ore per usare il suo potere personale ai sensi del Migration Act. Il governo ha deciso di non prendere una decisione entro le quattro ore. Si prevede che Hawke deciderà se annullare il visto domani.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Rilasciato-Novax-Djokovic-tra-ritardi-e-colpi-di-scena 20220110 video 11505995.mp4"/videoIntanto, in una conferenza stampa convocata dalla famiglia dopo il verdetto dei giudici australiani che hanno annullato la revoca del visto d'ingresso nel Paese al tennista, rilasciandolo, Djordje ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ilaustraliano dell'immigrazione, Alex Hawke, non prenderà una decisione oggi sull'annullamento deldi. Lo riferisce la stampa australiana nelle edizioni online, ricordando che Hawke aveva quattro ore per usare il suo potere personale ai sensi del Migration Act. Il governo ha deciso di non prendere una decisione entro le quattro ore. Si prevede che Hawke deciderà se annullare ildomani.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/Rilasciato-Novax--tra-ritardi-e-colpi-di-scena 20220110 video 11505995.mp4"/videoIntanto, in una conferenza stampa convocata dalla famiglia dopo il verdetto dei giudici australiani che hanno annullato la revoca deld'ingresso nel Paese al tennista, rilasciandolo, Djordje ...

Advertising

TgLa7 : ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno de… - Internazionale : Djokovic, fermato alla frontiera perché non vaccinato contro il covid-19, è stato liberato. Ma nell’hotel-prigione… - Agenzia_Ansa : Ministra degli Interni australiana: 'Djokovic non è prigioniero'. Il tennista 'è libero di lasciare il paese in qua… - ciciulenaa : RT @OizaQueensday: Djokovic: 4 giorni nel Park Hotel. Ora libero. Mehdi Ali (e altri migranti): anni e anni passati nel medesimo hotel (o… - ADAM05081 : RT @candybeapop: Nadal quando ha visto che Djokovic è libero -