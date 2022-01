David Sassoli ricoverato in ospedale | le sue condizioni

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il Presidente del Parlamento Europeo si trova indal 26 dicembrein. La notizia è stata data solo oggi, lunedì 10 gennaio, ma il Presidente del Parlamento Europeo si trova dal 26 dicembre in una struttura ospedaliera italiana. A renderlo noto il suo portavoce Roberto Cuillo. Il ricovero è stato necessario: “per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta a una disfunzione del sistema immunitario”. Per questo motivo tutta la sua attività ufficiale all’Europarlamento è cancellata. Leggi anche: Alessandra Galloni, la prima donna a capo di Reuters. Arrivano i complimenti di, nessuna ricandidatura A dicembreaveva fatto sapere di non ...

BRUXELLES - "Il presidente del Parlamento europeo,, dal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del ...14.55ricoverato, cancellati impegni "Il presidente del Parlamento europeodal 26 dicembre è ricoverato in una struttura ospedaliera in Italia. Tale ricovero si è reso necessario per il sopraggiungere di una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del ...10/01/2022 14:55: Sassoli ricoverato, cancellati impegni: 14.55 Sassoli ricoverato, cancellati impegni "Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli dal 26 dicembre è ricov ...A dicembre aveva annunciato che non si sarebbe ricandidato per un nuovo mandato alla presidenza del Parlamento europeo.