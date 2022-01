Covid: Salvini, 'inaccettabili attacchi a Raggi per tampone, mala tempora currunt' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Virginia Raggi per me è un'avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politico attacchino l'ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un tampone, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile. mala tempora currunt". Così il leader della Lega Matteo Salvini, su Facebook, difende l'ex sindaca di Roma Virginia Raggi. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Virginiaper me è un'avversaria politica, sicuramente, ma a tutto c'è un limite: che qualche giornale e qualche politicono l'ex sindaco perché era tranquillamente in coda fuori da una farmacia romana per fare un, come fanno altre migliaia di cittadini ogni giorno, è inaccettabile.". Così il leader della Lega Matteo, su Facebook, difende l'ex sindaca di Roma Virginia

