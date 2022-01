Cdp-Mef, iniziative a sostegno delle Pubbliche amministrazioni per la gestione del Pnrr (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prende il via la collaborazione fra il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sulle iniziative di sostegno alle Pubbliche amministrazioni nelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La collaborazione fra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti permetterà ad amministrazioni centrali ed Enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il comune obiettivo è rafforzare la capacità amministrativa delle Pubbliche amministrazioni ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prende il via la collaborazione fra il Ministero dell’Economia eFinanze (MEF) e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sullediallenelle fasi di programmazione, definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). La collaborazione fra Ministero dell’Economia eFinanze e Cassa Depositi e Prestiti permetterà adcentrali ed Enti locali di usufruire dei servizi di consulenza e assistenza tecnica per il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il comune obiettivo è rafforzare la capacità amministrativa...

