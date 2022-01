Calciomercato Milan | è fatta per la cessione | rimane in A!

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Deciso il futuro del terzino rossonero, pronta lama perre in Serie A. Addio aldi Andrea conti, pronta la firma con la Samp. Questa mattina ha partecipato al suo primo allenamento, in giornata pronta la firma al contratto con la Sampdoria che lo legherà fino al termine della stagione. I DETTAGLI. Come raccolto da.com, ildovrebbe incassare un indennizzo minino legato alla salvezza del club blucerchiato: Conti si trasferisce in prestito per sei mesi. Potrebbe interessarti: Supercoppa italiana, quante assenze per la Juve! Il punto (rompipallone.it) Kevin Ambrosi