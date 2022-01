Calcio | Serie A | Torino-Fiorentina 4-0**

(Di lunedì 10 gennaio 2022), 10 gen. - (Adnkronos) - Ilbatte 4-0 lanel posticipo della 21/a giornata diA, disputato tra le mura amiche dello stadio Olimpico-Grande. Le reti granata portano la firma di Singo al 19', di Brekalo, autore di una doppietta al 23' e al 31' e di Sanabria al 59'. In classifica i viola restano fermi in sesta posizione con 32 punti insieme a Roma e Lazio ma con una partita in meno, mentre i granata agganciano al nono posto Empoli e Sassuolo a quota 28 con un incontro ancora da recuperare.

Prima vera parata di Gemello (al debutto in Serie A) al 71', su incornata di Nico Gonzalez. Esordio nel 2022 da ricordare per i granata che rifilano un poker ai viola dopo tutti i problemi dovuti al Covid. In rete anche Singo e Sanabria ...