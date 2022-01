Calcio: Lega Serie A, giovedì convocata l'Assemblea in via d'urgenza (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen. - (Adnkronos) - L'Assemblea della Lega Serie A è convocata d'urgenza, esclusivamente in videoconferenza, giovedì prossimo 13 gennaio alle ore 15. Tra i tempi all'ordine del giorno l'emergenza Covid con le delibere in ordine alla gestione della pandemia e i diritti Audiovisivi per Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Milano, 10 gen. - (Adnkronos) - L'dellaA èd', esclusivamente in videoconferenza,prossimo 13 gennaio alle ore 15. Tra i tempi all'ordine del giorno l'emergenza Covid con le delibere in ordine alla gestione della pandemia e i diritti Audiovisivi per Medio Oriente e Nord Africa per il triennio 2021-2024.

