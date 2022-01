Calcio | campionati giovanili | sospesa tutta l’attività fino al 30 gennaio

(Di lunedì 10 gennaio 2022), il presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C ha deciso per la sospensione delle attivitàa fine mese Comunicato ufficiale della FIGC che comunica la sospensione delle attività a livello giovanile per questo mese. COMUNICATO – «Il Presidente del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, al fine di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, in condivisione con il Presidente Federale,dispone la sospensioneal 302022 delle seguenti attività:a)e Tornei agonistici di Settore Giovanile e Scolastico a carattere Regionale, Provinciale eterritoriale la cui organizzazione è demandata ai Comitati Regionali e alle delegazioni della Lega ...

... Promozione ea 5 in programma il 15 e 16 gennaio. Venerdì prossimo 14 gennaio si terrà una ...per lo svolgimento delle attività nazionali che possono incidere sul percorso deia ...... credo che sia l'unico tra i quattro gironi nei quali si possa vedere un ottimo livello di. ...In chiusura Marandano si esprime telegraficamente sulla scelta di rinviare la ripresa dei:...Se la Serie A di calcio per ora è riuscita a proseguire, tante altre manifestazioni sportive italiane sono state colpite duramente dal covid e hanno dovuto, almeno al momento, dire stop. I campionati ...Il calcio targato CSI in provincia di Sondrio riparte il 3/4/5 marzo con i recuperi delle 4 partite mancanti dell’Andata (3 di Promozione e 1 di Eccellenza), mentre il Campionato regolare comincia per ...