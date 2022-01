Bomba dalla Spagna: Mendes propone CR7 ad un club (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciata dalla Catalogna, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport: Jorge Mendes è pronto ad offrire Cristiano Ronaldo al Barcellona a seguito dei mugugni del portoghese. Ronaldo infatti appare parecchio scontento della situazione dello United ed in particolar modo non ha gradito l’approdo di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils. Cristiano Ronaldo Rangnick MendesIl piano di Mendes A queste condizioni Ronaldo diventa uno dei papabili nomi da cui potrebbe ripartire il Barcellona, una pista che diventa ancora più calda se si considera l’ottimo rapporto che intercorre tra Mendes e Joan Laporta. A questo punto bisogna capire quanto il Barcellona abbia voglia di puntare su Ronaldo, che ricordiamo compirà 37 ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha del clamoroso l’indiscrezione lanciataCatalogna, secondo quanto riportato dal quotidiano Sport: Jorgeè pronto ad offrire Cristiano Ronaldo al Barcellona a seguito dei mugugni del portoghese. Ronaldo infatti appare parecchio scontento della situazione dello United ed in particolar modo non ha gradito l’approdo di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils. Cristiano Ronaldo RangnickIl piano diA queste condizioni Ronaldo diventa uno dei papabili nomi da cui potrebbe ripartire il Barcellona, una pista che diventa ancora più calda se si considera l’ottimo rapporto che intercorre trae Joan Laporta. A questo punto bisogna capire quanto il Barcellona abbia voglia di puntare su Ronaldo, che ricordiamo compirà 37 ...

Advertising

IlariaIrrera : Secondo me Alice è brava ma deve lavorare tanto per ‘ staccarsi ‘ dalla ginnastica ritmica perché si vede molto che… - Miriside20 : RT @theferroniz: non Jonathan Vincenzo Barone che ci sta distraendo dalla bomba che potrebbe esplodere da un momento all’altro GOOD JOB ????? - theferroniz : non Jonathan Vincenzo Barone che ci sta distraendo dalla bomba che potrebbe esplodere da un momento all’altro GOOD JOB ????? - _baekhyunvelvet : RT @kyunginess: Stanotte esce la bomba di Yixing.. tutte le mappe rilasciate dalla Chromosome voglio vedere dove ci porteranno. Se annunc… - CallMeTessaGray : @RippahSS Aspettative perché tu sei una bomba a letto amore mio. E purtroppo mi costa dirlo ma sono quasi sicura c… -