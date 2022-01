Bolzano | bambino di 2 anni cade nella piscina di un albergo e muore annegato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 gennaio 2022) È morto poco dopo il ricovero undi duecadutodi una Velturno, in Alto Adige. È successo l’8 gennaio, mentre il piccolo si trovava con i genitori e i due fratelli nell’area wellness. In un momento di disattenzione è però caduto in acqua e quando è stato trovato e recuperato aveva già perso i sensi. Non appena è scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Ilè stato portato in codice rosso all’ospedale di Bressanone per poi essere trasferito in una clinica di Innsbruck, in Austria. Nonostante i tentativi di intervento, è decedutonotte fra sabato 8 e domenica 9 gennaio. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.