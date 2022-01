Beccato sul bus senza Super Green pass e senza mascherina: il primo multato è a Roma (Di lunedì 10 gennaio 2022) I controlli del Super Green pass sui bus scattati quest’oggi, sono cominciati dall’alba. E allora è di Roma il primato del primo cittadino che gli agenti della polizia Locale hanno multato, per averlo intercettato sprovvisto del certificato verde. Il destinatario della sanzione è un 39enne che, oltre a non avere la necessaria certificazione vaccinale anti-Covid, non indossava neppure la mascherina. Così, intercettato dagli uomini della Polizia locale al capolinea di piazza dei Cinquecento, nei pressi della Stazione Termini, non ha potuto far altro che scendere dal mezzo pubblico e intascare l’ammenda. Controlli del Green pass sul bus: multato a Roma il primo trasgressore La sanzione, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) I controlli delsui bus scattati quest’oggi, sono cominciati dall’alba. E allora è diil primato delcittadino che gli agenti della polizia Locale hanno, per averlo intercettato sprovvisto del certificato verde. Il destinatario della sanzione è un 39enne che, oltre a non avere la necessaria certificazione vaccinale anti-Covid, non indossava neppure la. Così, intercettato dagli uomini della Polizia locale al capolinea di piazza dei Cinquecento, nei pressi della Stazione Termini, non ha potuto far altro che scendere dal mezzo pubblico e intascare l’ammenda. Controlli delsul bus:iltrasgressore La sanzione, ...

