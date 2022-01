Barbara D’Urso sconvolta dal lutto improvviso: lo straziante ricordo (Di lunedì 10 gennaio 2022) La conduttrice di Mediaset è sconvolta dal lutto improvviso che l’ha colta alla sprovvista. Lo straziante ricordo ha commosso tutti. Questa notte è deceduta Silvia Tortora. Giornalista per TV e carta stampata, la 59enne figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, è ricordata per le sue collaborazioni con Giovanni Minoli a Mixer e poi L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 10 gennaio 2022) La conduttrice di Mediaset èdalche l’ha colta alla sprovvista. Loha commosso tutti. Questa notte è deceduta Silvia Tortora. Giornalista per TV e carta stampata, la 59enne figlia del giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora, è ricordata per le sue collaborazioni con Giovanni Minoli a Mixer e poi L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

adolar41744618 : RT @Mcclane272: @LaVeritaWeb Avvisiamo barbara d urso...c'è un'oca in cerca di partner ricco, bello e stupido...Signorini ha già allestito… - Jessica196j : Leonardo adesso tu alle 17.45 vai da Barbara D'Urso ad approfondire questa cosa della truffa amorosa, è l'internet… - senesi_jacopo : @carmelitadurso E bello il pigiama le babbuce barbara d'urso - Campanelli11 : @Laudantes Io son nato lo stesso giorno di Barbara d’Urso, pari ?? (e di Dani Olmo, giusto quello) - trash_aleeee : in primo piano c’è Barbara D’urso, sullo sfondo ci sono i fegati che vi scoppiano per l’invidia. POSSONO IMITARLA,… -