Banca Carige, il Fidt: avanti con Bper con l'escusiva Un mese per la due diligence. Rumors: l'Agricole si ritira (Di lunedì 10 gennaio 2022) avanti con Bper: il Fondo InterBancario ha rotto gli indugi e complice anche un ritiro, si vocifera, del Credit Agricole Italia di Giampiero Maioli, ha deciso di procedere con le trattative per la cessione del proprio 80% di Carige con la Banca guidata da Piero Montani, concedendo l’esclusiva al gruppo che mira alla costruzione del terzo polo Bancario italiano coinvolgendo anche PopSondrio, istituto appena diventato Spa e nel cui capitale spicca l'Unipol di Carlo Cimbri, primo azionista anche a Modena. Lo rivelano ad Affaritaliani.it alcune fonti Bancarie. La decisione è arrivata al termine della riunione convocata alle 15.30 di questo pomeriggio del comitato di gestione del Fondo guidato da Salvatore Maccarone. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 10 gennaio 2022)con: il Fondo Interrio ha rotto gli indugi e complice anche un ritiro, si vocifera, del CreditItalia di Giampiero Maioli, ha deciso di procedere con le trattative per la cessione del proprio 80% dicon laguidata da Piero Montani, concedendo l’esclusiva al gruppo che mira alla costruzione del terzo polorio italiano coinvolgendo anche PopSondrio, istituto appena diventato Spa e nel cui capitale spicca l'Unipol di Carlo Cimbri, primo azionista anche a Modena. Lo rivelano ad Affaritaliani.it alcune fontirie. La decisione è arrivata al termine della riunione convocata alle 15.30 di questo pomeriggio del comitato di gestione del Fondo guidato da Salvatore Maccarone. Segui su affaritaliani.it

Advertising

fisco24_info : Il Fitd sceglie Bper per la vendita di Carige: Fondo tratterà con emiliani cessione quota banca ligure - mauricarta1 : ??Il Fondo interbancario di tutela dei depositi ha optato per Bper per la cessione di Banca Carige - luponzi : Dopo anni di attesa Banca Carige trova un partner. Il Fondo interbancario dice sì a @GruppoBPER_PR destinato a dive… - piueuropagenova : Per Carige ci auguriamo una soluzione di mercato, l'applicazione del Golden Power, come richiesto da alcune forze p… - infoiteconomia : Banca Carige, è il giorno della decisione: testa a testa Bper-Credit Agricole -