Amici 21, Arisa in imbarazzo per la domanda di Rudy: «Com'è questa storia col tuo partner a Ballando?»

Arisa torna ad Amici in veste di ospite. Nella puntata di oggi, la cantante ha stilato una classifica tra gli allievi di canto per decidere chi sarebbe andato in sfida. Maria De Filippi si è complimentata con lei per l'esperienza a Ballando con le Stelle, per la vittoria e per come ha ballato. Storico il rapporto di odio-amore tra Rudy Zerbi e Arisa, anche stavolta il prof di canto non ha esitato a stuzzicarla: «Poi c'è un'altra cosa, Maria non so se hai letto, che un po' mi ha ingelosito, che c'è questa storia con il tuo partner di ballo…». Di fronte alla domanda sul suo partner, Vito Coppola, Arisa è rimasta in silenzio. In un primo momento si è girata verso gli allievi, ha fatto una mezza smorfia e ...

