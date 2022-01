Alessia Quarto: fingono di essere lei sui social e risponde da vera “Queen” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Alessia Quarto è stata una grande protagonista della prima puntata di C’è posta per te. Sposata con Giovanni, tradita più volte, ha lasciato il marito e quando lui pregandola ha cercato di ritornare insieme, lei è rimasta ferma della sua idea. Nonostante l’amore, l’affetto e gli anni di relazione, non ha voluto aprire la busta. Un atteggiamento che è piaciuto tantissimo ai fans tanto da premiarla seguendola sui social. Il suo profilo instagram privato prima della trasmissione, è stato aperto al pubblico e sta avendo un boom di seguaci. Se fino a ieri era arrivato a superare i 15 mila follower in poche ore, oggi è arrivato a 104 mila. Un bacino di pubblico che fa gola a tanti. Si spacciano per Alessia Quarto su Instagram Qualche buontempone ha pensato bene di fingersi Alessia ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022)è stata una grande protagonista della prima puntata di C’è posta per te. Sposata con Giovanni, tradita più volte, ha lasciato il marito e quando lui pregandola ha cercato di ritornare insieme, lei è rimasta ferma della sua idea. Nonostante l’amore, l’affetto e gli anni di relazione, non ha voluto aprire la busta. Un atteggiamento che è piaciuto tantissimo ai fans tanto da premiarla seguendola sui. Il suo profilo instagram privato prima della trasmissione, è stato aperto al pubblico e sta avendo un boom di seguaci. Se fino a ieri era arrivato a superare i 15 mila follower in poche ore, oggi è arrivato a 104 mila. Un bacino di pubblico che fa gola a tanti. Si spacciano persu Instagram Qualche buontempone ha pensato bene di fingersi...

