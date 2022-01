Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2022 ore 09:30 (Di domenica 9 gennaio 2022) Viabilità DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL FRONTE DELLA VIABILITA’ AL MOMENTO NON CI SONO NOTIZIE DI RILEVO PASSIAMO AGLI AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE OGGI ULTIMO GIORNO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO REALIZZATO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA’ ANCORA PER OGGI, DUNQUE, POTENZIATE 13 LINEE BUS E IN STRADA LE CIRCOLARI ELETTRICE 100 E 119 (DI SOLITO IN SERVIZIO SOLO NEI FERIALI) ANCHE PER LE ZTL DI CENTRO E TRIDENTE ULTIMA DOMENICA DI CHIUSURA STRAORDINARIA, RISPETTIVAMENTE DALLE 06.30 ALLE 18.00 E DALLE 06.30 ALLE 19.00 LE ALTRE NOTIZIE DOMENICA DI ALLERTA METEO E CODICE GIALLO PER NEVE QUELLA DI OGGI. … L’ALTEZZA PREVISTA PER LE PRECIPITAZIONI È INTORNO AI 400- 600 METRI, IN ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 gennaio 2022)DEL 9 GENNAIOORE 09.20 GINA PANDOLFO BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL FRONTE DELLA VIABILITA’ AL MOMENTO NON CI SONO NOTIZIE DI RILEVO PASSIAMO AGLI AGGIORNAMENTI SUL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE OGGI ULTIMO GIORNO DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO REALIZZATO PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA’ ANCORA PER OGGI, DUNQUE, POTENZIATE 13 LINEE BUS E IN STRADA LE CIRCOLARI ELETTRICE 100 E 119 (DI SOLITO IN SERVIZIO SOLO NEI FERIALI) ANCHE PER LE ZTL DI CENTRO E TRIDENTE ULTIMA DOMENICA DI CHIUSURA STRAORDINARIA, RISPETTIVAMENTE DALLE 06.30 ALLE 18.00 E DALLE 06.30 ALLE 19.00 LE ALTRE NOTIZIE DOMENICA DI ALLERTA METEO E CODICE GIALLO PER NEVE QUELLA DI OGGI. … L’ALTEZZA PREVISTA PER LE PRECIPITAZIONI È INTORNO AI 400- 600 METRI, IN ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-01-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 17:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #08-01-2022 - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato sul lungotevere (Ponte Cavour- Ponte Sant'Angelo) e in via Anastasio II - salvocuccurullo : Oggi pomeriggio si riunirà l'assessorato alla viabilità del comune di Roma Capitale. Presenti alla riunione: Martuf… - Stefanetto : RT @comunevenezia: ?? #Avviso #Gelate ?? Dalle ore 22 di questa sera mezzi spargisale in azione lungo la viabilità della terraferma, limi… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 09 - 01 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E ROMA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08 - 01 - 2022 ore 17:30 VIABILITÀ DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LA VIABILITÀ SULL'AUTOSTRADA A1 ROMA - NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL'AUTOSTRADA A1, TRAFFICO BLOCCATO PER UN SECONDO INCIDENTE ALL'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 08-01-2022 ore 16:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 9 GENNAIO 2022 ORE 07.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO CON ATAC E...DELL' 8 GENNAIO 2022 ORE 13:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LASULL'AUTOSTRADA A1- NAPOLI, DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL'AUTOSTRADA A1, TRAFFICO BLOCCATO PER UN SECONDO INCIDENTE ALL'...