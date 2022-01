Spezia | Verde | «Vincere un derby è gioia Salvezza? Rimane l’obiettivo»

(Di domenica 9 gennaio 2022) Daniele, fantasista dello, ha parlato dopo il successo nelligure sul Genoa: ecco le sue dichiarazioni Ai microfoni di Sky Sport, Danieleha parlato di Genoa-. DICHIARAZIONI – «unè lapiù bella del calcio. Lail nostro obiettivo, non è cambiato. Combatteremo ogni singola gara per raggiungerlo e speriamo arrivi presto. Oggi abbiamo preparato la partita nel modo giusto, il risultato ci ha ripagati Spero di rinnovare presto perchè sono contento di far parte di questo gruppo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Spezia, Verde analizza il successo in casa del #Genoa ??? - sportli26181512 : Hugeux: 'Thiago Motta sarà felice, ma bisogna lavorare. Verde? Ha grande qualità' - Mercato_SerieA : Spezia, Verde: 'Ho passato un momento particolare, ora sto bene qui' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Verde: 'Che bello fare assist nel derby' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Verde: 'Che bello fare assist nel derby' -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Verde

(4 - 3 - 3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolau, Reca; Maggiore (85 Kovalenko), Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj (78 Nzola),(89 Ferrer). A disposizione: Zovko, Zoet, Strelec, Sher, Sala, ...Lovince 1 - 0 il derby ligure a Marassi contro il Genoa. Dopo 14 sblocca Bastoni su assist di, poi Maggiore e Manaj sfiorano il raddoppio. Nella ripresa grande chance per Destro e per ...L'avventura di Shevchenko al Genoa rischia di chiudersi con grande anticipo. Anche se il presidente Zangrillo dice che tutti sono in discussione e non solo l'allenatore, facendo capire che non è nei p ...Commenta per primo Lo Spezia ha comunicato l'elenco dei convocati per il derby di domani contro il Genoa: Zoet, Bourabia, Sala, Kovalenko, Manaj, Verde, Gyasi, Reca, Kiwior, Hristov, Nzola, Bastoni, F ...