Roma Juve 1-1 LIVE | magia di Dybala | la Joya pareggia i conti

(Di domenica 9 gennaio 2022) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2021/2022 trantus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,ntus si affrontano nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesintus 1-1 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida dell’Olimpico. 3? Occasione– La squadra giallorossa prova ad affondare sulla corsia sinistra. De Ligt chiude tutto in calcio d’angolo. 6? Tiro Pellegrini – Il centrocampista dellaci prova da fuori area, si salva la difesa bianconera. 7? Occasione Abraham – L’attaccante dellagira bene di testa, para Szczesny. 8? Tiro di Chiesa – ...

Advertising

juventusfc : Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - juventusfc : Lavoro e pazienza. La ricetta di Mister Allegri alla vigilia di #RomaJuve ?? - juventusfc : Finisce con questa risposta la conferenza stampa del Mister. A breve le sue parole su - FlowerM91459788 : DYBALAAAAAAAAAA ! GOOOOOOOOOOOO L ! WHAT A BOMBEEEER ! ROMA - JUVE 1 - 1 FORZA , JUVE FINO ALLA FINE ! - junews24com : Gol Dybala: pennellata che batte Rui Patricio, magia della Joya - VIDEO - -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Juve

Ibrahimovic non si è proposto per il tiro dal dischetto, dopo l'errore contro la. A partita ... E' stato ammonito: salterà lo Spezia e rientrerà contro la. Romero ha salvato spesso il Venezia. ...Ascolta la versione audio dell'articolo Rugani: ", con laserve partita di altissimo livello". Le dichiarazioni del centrale bianconero Daniele Rugani parla a Juventus TV prima di. Le sue parole: "Dobbiamo fare una partita di altissimo livello. Laè una squadra forte soprattutto in casa. Serve una partita da. La partita ...Le parole del dirigente bianconero sul mercato e sul rinnovo di Paulo Dybala La Juventus sta per affrontare un match importantissimo per la zona Champions contro la Roma, allo stadio Olimpico. Nel pre ...1' SUBITO DYBALA - La "Joya" stoppa bene la palla di sinistro e tenta di sorprendere Rui Patricio, ma il tiro è centrale. 18:31 - Massa fischia l'inizio, ...