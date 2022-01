Penelope Cruz illumina l’inverno con un tailleur giallo che è pura luce (Di domenica 9 gennaio 2022) Certo, ci siamo appena lasciati alle spalle le feste e l’inverno è ancora lungo. Ma non secondo Penelope Cruz, che in occasione della sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha scelto di indossare un tailleur giallo limone, che ci fa già venire voglia di primavera. L’attrice, ospite del late show più seguito d’America, ha incantato il pubblico con il suo look total yellow: un completo firmato Chanel in tweed, il tessuto iconico e inconfondibile della maison francese. Il tailleur scelto dalla protagonista di Madres parallelas è composto da un blazer doppiopetto, con bottoni dorati, maniche leggermente ampie e una scollatura profonda (ma non volgare, anzi), e una gonna a campana, aderente sui fianchi e un po’ più ampia verso il fondo, impreziosita da una doppia catenina dorata ... Leggi su diredonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Certo, ci siamo appena lasciati alle spalle le feste eè ancora lungo. Ma non secondo, che in occasione della sua apparizione al Tonight Show di Jimmy Fallon, ha scelto di indossare unlimone, che ci fa già venire voglia di primavera. L’attrice, ospite del late show più seguito d’America, ha incantato il pubblico con il suo look total yellow: un completo firmato Chanel in tweed, il tessuto iconico e inconfondibile della maison francese. Ilscelto dalla protagonista di Madres parallelas è composto da un blazer doppiopetto, con bottoni dorati, maniche leggermente ampie e una scollatura profonda (ma non volgare, anzi), e una gonna a campana, aderente sui fianchi e un po’ più ampia verso il fondo, impreziosita da una doppia catenina dorata ...

infoitinterno : Penelope Cruz illumina l’inverno con un tailleur giallo che è pura luce - andreastoolbox : Tailleur Inverno 2022: quello giallo Chanel di Penélope Cruz è chic - alItayweII : appena visto il tiktok più basato mai esistito, ovvero uno dove un user dice che per lei le donne più belle del mon… - framefound : Penélope Cruz and Sergio Castellitto in Non ti muovere (2004) - stopridingmyD : Kristen si è impegnata e ha dato tutta se stessa? Si. Merita l'oscar per questo? Eh. Diciamo che se non lo vincess… -