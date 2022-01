Niccolò Ammaniti, le variabili dell’acquario (Di domenica 9 gennaio 2022) L’autore romano si racconta: «Dopo sette anni, a breve arriverà un nuovo romanzo». Dalla letteratura al cinema, lo scrittore ora cerca serenità in uno spazio: «Mi piace il mondo dei pesci e osservare le riproduzioni di ecosistemi, più elementi metti e più hai la possibilità di costruire e tutelare un mondo» Leggi su lastampa (Di domenica 9 gennaio 2022) L’autore romano si racconta: «Dopo sette anni, a breve arriverà un nuovo romanzo». Dalla letteratura al cinema, lo scrittore ora cerca serenità in uno spazio: «Mi piace il mondo dei pesci e osservare le riproduzioni di ecosistemi, più elementi metti e più hai la possibilità di costruire e tutelare un mondo»

Ultime Notizie dalla rete : Niccolò Ammaniti La classifica delle migliori serie recensite nel 2021 Anna , la serie di Niccolò Ammaniti, è il primo dei due progetti italiani che sono entrati nella classifica delle migliori serie uscite nel 2021. Lo show, anche in questo caso ambientato in un mondo ...

Le serie TV più significative del 2021, da Squid Game a Strappare lungo i bordi ... con una delle serie più originali e ambiziose realizzate nel nostro paese: stiamo parlando di Anna , creato e diretto dallo scrittore Niccolò Ammaniti sulla base del suo stesso romanzo del 2015. ...

