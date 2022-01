Napoli | 29enne denuncia | “Sono stata drogata e violentata la notte di Capodanno dopo essere stata portata in un appartamento”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022) Una ragazza di 29 anni hato die poiladi. La vicenda, sulla quale la Procura ha avviato un’inchiesta, è avvenuta, secondo quanto riferiscono organi di stampa, nel quartiere del Vomero. La giovane, che non risiede più in città, ha raccontato di aver raggiunto casa di amici, ma dipoiaccompagna da un’altra persona in auto per un giro e poi in un’altra casa. Nel secondo, al suo risveglio, la donna si è accorta dimentre non era cosciente. Un ricordo frammentato il suo a causa del black ...