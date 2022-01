Milan, Pioli: «Partita semplice per merito nostro. Rigori? Ecco chi li tira» (Di domenica 9 gennaio 2022) Pioli ha parlato a Dazn nel post Partita di Venezia Milan, Ecco le parole del tecnico Stefano Pioli ha parlato a Dazn dopo la sfida Venezia-Milan. Le parole del tecnico rossonero: PRESTAZIONI – «Mi aspetto questo tipo di prestazioni, conosco le nostre qualità e caratteristiche. Non era facile approcciare bene questa Partita, abbiamo dimostrato maturità ed attenzione. La Partita è diventata semplice per merito nostro.» EPISODIO RIGORE BRAHIM E THEO – «Il Rigorista è Theo, era giusto battesse lui. Li sa calciare, bene avere più possibilità.» 400ESIMA PANCHINA IN SERIE A – «Non lo sapevo, sono tante e si vede dalle rughe. C’è soddisfazione di averle raggiunte con questo club, mi sta ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022)ha parlato a Dazn nel postdi Veneziale parole del tecnico Stefanoha parlato a Dazn dopo la sfida Venezia-. Le parole del tecnico rossonero: PRESTAZIONI – «Mi aspetto questo tipo di prestazioni, conosco le nostre qualità e caratteristiche. Non era facile approcciare bene questa, abbiamo dimostrato maturità ed attenzione. Laè diventataper.» EPISODIO RIGORE BRAHIM E THEO – «Ilsta è Theo, era giusto battesse lui. Li sa calciare, bene avere più possibilità.» 400ESIMA PANCHINA IN SERIE A – «Non lo sapevo, sono tante e si vede dalle rughe. C’è soddisfazione di averle raggiunte con questo club, mi sta ...

