Marotta (Andis) a Draghi: “Ad oggi impossibile garantire le misure previste dal governo” (Di domenica 9 gennaio 2022) "Il governo e il ministero dell'Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà a gestire la prevista diffusione del contagio nella fascia di età scolare". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) "Ile il ministero dell'Istruzione hanno il dovere di mettere in campo il massimo sforzo con azioni di affiancamento alle scuole perché diversamente il sistema scolastico non riuscirà a gestire la prevista diffusione del contagio nella fascia di età scolare". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Marotta (Andis) a Draghi: “Ad oggi impossibile garantire le misure previste dal governo” - infoitinterno : Ritorno in classe, Marotta (Andis): “Sì a quarantena per i non vaccinati ed esercito per il tracciamento” - ProDocente : Ritorno in classe, Marotta (Andis): “Sì a quarantena per i non vaccinati ed esercito per il tracciamento” - orizzontescuola : Ritorno in classe, Marotta (Andis): “Sì a quarantena per i non vaccinati ed esercito per il tracciamento” -