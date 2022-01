LIVE Sci alpino, Slalom Adelboden 2022 in DIRETTA: subito fuori Noel e Foss-Solevaag! (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLO Slalom FEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO Slalom DI Adelboden 10.40 Sta tornando lo Schwarz dello scorso anno. Sul muro finale però tiene troppo e chiude 5° a 0.44. Ora lo svizzero Daniel Yule. 10.38 Zenhaeusern è quarto a 0.16. Incredibile l’equilibrio di questa gara. Tocca a Marco Schwarz: l’austriaco in gigante ha mostrato di essere in crescita di condizione. Nel 2021 fu lui a vincere su questa pista. 10.36 Feller si porta al comando con 9 centesimi su Kristoffersen. Classifica cortissima, come nel 2021 d’altronde. Ora il padrone di casa Ramon Zenhaeusern. 10.35 Kristoffersen al comando con soli 2 centesimi su Pinturault: si può fare molto meglio, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLOFEMMINILE DI KRANJSKA GORA ALLE 9.30 E 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA DELLODI10.40 Sta tornando lo Schwarz dello scorso anno. Sul muro finale però tiene troppo e chiude 5° a 0.44. Ora lo svizzero Daniel Yule. 10.38 Zenhaeusern è quarto a 0.16. Incredibile l’equilibrio di questa gara. Tocca a Marco Schwarz: l’austriaco in gigante ha mostrato di essere in crescita di condizione. Nel 2021 fu lui a vincere su questa pista. 10.36 Feller si porta al comando con 9 centesimi su Kristoffersen. Classifica cortissima, come nel 2021 d’altronde. Ora il padrone di casa Ramon Zenhaeusern. 10.35 Kristoffersen al comando con soli 2 centesimi su Pinturault: si può fare molto meglio, ...

