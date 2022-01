Ligue 1 2021/2022: Psg fermato dal Lione di Paquetà, tris del Nizza (Di domenica 9 gennaio 2022) Cinque i match di Ligue 1 2021/2022 valevoli per la ventesima giornata e andati in scena nella giornata di domenica 9 gennaio. Spicca il pareggio del Paris Saint-Germain, che nel posticipo è stato fermato sull’1-1 dal Lione. Padroni di casa avanti con Paquetà ma ripresi da Kehrer, che toglie le castagne dal fuoco a circa un quarto d’ora dalla fine. Ne approfitta il Nizza, che supera per 3-0 il Brest e accorcia le distanze, pur restando a -11 dalla vetta. Pareggi a reti inviolate tra Clermont-Reims e Nantes-Monaco. Infine, colpo esterno dello Strasburgo, che espugna Metz per 2-0. HIGHLIGHTS E GOL Lione-PSG SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Cinque i match divalevoli per la ventesima giornata e andati in scena nella giornata di domenica 9 gennaio. Spicca il pareggio del Paris Saint-Germain, che nel posticipo è statosull’1-1 dal. Padroni di casa avanti conma ripresi da Kehrer, che toglie le castagne dal fuoco a circa un quarto d’ora dalla fine. Ne approfitta il, che supera per 3-0 il Brest e accorcia le distanze, pur restando a -11 dalla vetta. Pareggi a reti inviolate tra Clermont-Reims e Nantes-Monaco. Infine, colpo esterno dello Strasburgo, che espugna Metz per 2-0. HIGHLIGHTS E GOL-PSG SportFace.

