(Di domenica 9 gennaio 2022) Unè rimasto ferito dall'di un, pocola mezzanotte, durante i festeggiamenti per l'anniversariofondazionesquadra biancoceleste tra piazza...

Advertising

leggoit : Lazio, tifoso perde tre dita della mano dopo l'esplosione di un petardo - CorriereCitta : Festeggia i 122 anni della Lazio scoppiando un petardo: tifoso perde 3 dita - LucaGiovagnoni : @AQVILAROMANA 5 Aprile '80 Lazio - Bologna 0-1 Dossena. Con incidenti dentro e fuori lo stadio a fine partita. Con… - MicheleGalvani : Un tifoso della Lazio è rimasto ferito dall'esplosione di un petardo durante i festeggiamenti per l'anniversario de… - luca5587 : Era il momento del Libera la Lazio, e un tifoso si piazza davanti alla telecamera srotolando uno striscione o simil… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio tifoso

Undellaè rimasto ferito dall'esplosione di un petardo, poco dopo la mezzanotte, durante i festeggiamenti per l'anniversario della fondazione della squadra biancoceleste tra piazza della ...... Alessio Romagnoli gioca ancora una volta una partita da ex contro la squadra che lo ha lanciato: il difensore centrale si è sempre professatodella, ma è nella compagine giallorossa che ...Un tifoso della Lazio è rimasto ferito dall'esplosione di un petardo, poco dopo la mezzanotte, durante i festeggiamenti per l'anniversario della fondazione della squadra ...AGGIORNAMENTO 00:00 - Buon compleanno Lazio! 122 anni di amore, di passione, di traguardi raggiunti dopo innumerevoli sacrifici fatti finora da quel 9 gennaio 1900. La bellezza è a ...