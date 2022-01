Instagram, la bacheca si fa in tre in un nuovo aggiornamento (Di domenica 9 gennaio 2022) MILANO – Dopo aver annunciato il ritorno della visualizzazione dei post in bacheca in ordine cronologico e non più consigliato dagli algoritmi, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha condiviso un’anteprima della novità. Il social, di proprietà Meta, ha rilasciato un aggiornamento della sua app per pochi tester, che hanno già l’opportunità di scegliere tra diverse modalità di accesso ai post degli utenti che seguono. Instagram ha confermato che differenzierà la schermata “home”, che presenta un “feed”, una bacheca, gestita tramite un algoritmo, dalla schermata “favorites”, dove invece saranno raccolti i post ordinati cronologicamente. In questi finiranno i contenuti di amici e contatti scelti in precedenza. Infine la sezione “following”, dove troveranno posto tutti gli account seguiti, nel solo ordine ... Leggi su lopinionista (Di domenica 9 gennaio 2022) MILANO – Dopo aver annunciato il ritorno della visualizzazione dei post inin ordine cronologico e non più consigliato dagli algoritmi, il capo di, Adam Mosseri, ha condiviso un’anteprima della novità. Il social, di proprietà Meta, ha rilasciato undella sua app per pochi tester, che hanno già l’opportunità di scegliere tra diverse modalità di accesso ai post degli utenti che seguono.ha confermato che differenzierà la schermata “home”, che presenta un “feed”, una, gestita tramite un algoritmo, dalla schermata “favorites”, dove invece saranno raccolti i post ordinati cronologicamente. In questi finiranno i contenuti di amici e contatti scelti in precedenza. Infine la sezione “following”, dove troveranno posto tutti gli account seguiti, nel solo ordine ...

