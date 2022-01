Incidente lungo la provinciale “Mutria” | macchina finisce in un vallone FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 9 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCerreto Sannita (Bn) –nella tarda mattinala strada”, poco dopo la galleria che divide i comuni di Cerreto Sannita e Cusano Mutri. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due auto. Un impatto tremendo che ha mandato una delle due autovetture coinvolte in un dirupo. Per fortuna nessuna conseguenza per gli occupanti, neanche per i due bambini presenti in una delle due autovetture. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Cerreto e i Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.