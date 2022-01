Highlights e gol Empoli-Sassuolo 1-5: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 9 gennaio 2022) Gli Highlights e le azioni salienti di Empoli-Sassuolo 1-5, match della ventunesima giornata di Serie A 2021/2022. Tutto facile per i neroverdi che dopo essere passati sull’1-1 (13? Berardi rig., 16? Henderson), dominano il secondo tempo grazie all’inferiorità numerica per doppio giallo di Viti in casa Empoli. Decidono le doppiette di Raspadori (24?, 71?) e Scamacca (67?, 92?). PAGELLE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Glie le azioni salienti di1-5, match della ventunesima giornata di. Tutto facile per i neroverdi che dopo essere passati sull’1-1 (13? Berardi rig., 16? Henderson), dominano il secondo tempo grazie all’inferiorità numerica per doppio giallo di Viti in casa. Decidono le doppiette di Raspadori (24?, 71?) e Scamacca (67?, 92?). PAGELLE SportFace.

