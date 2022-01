-George Russell: il pilota racconta il suo passato recente (Di domenica 9 gennaio 2022) Il pilota-George Russell che ha guidato per tre anni la monoposto Williams ha svelato i dubbi e le paure che lo hanno fatto crescere. Il 2022 per Russell sarà un salto nel buio, visto che dovrà guidare in un nuovo team che è molto titolato come la Mercedes. Dovrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, ma lo stesso George si è detto cambiato e migliorato anche riguardo alla pressione che il Motorsport si porta appresso. Un bilancio in cui il pilota ha valutato errori e gioie, per azzerare tutto e ripartire dalle sue certezze e dalle motivazioni che saranno fondamentali per scrivere una nuova avventura. Marko: “Mercedes in gara era più veloce” -George Russell: un percorso di crescita altalenante I successi di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022) Ilche ha guidato per tre anni la monoposto Williams ha svelato i dubbi e le paure che lo hanno fatto crescere. Il 2022 persarà un salto nel buio, visto che dovrà guidare in un nuovo team che è molto titolato come la Mercedes. Dovrà dimostrare di essere all’altezza della situazione, ma lo stessosi è detto cambiato e migliorato anche riguardo alla pressione che il Motorsport si porta appresso. Un bilancio in cui ilha valutato errori e gioie, per azzerare tutto e ripartire dalle sue certezze e dalle motivazioni che saranno fondamentali per scrivere una nuova avventura. Marko: “Mercedes in gara era più veloce” -: un percorso di crescita altalenante I successi di ...

wolfsxtar : sandro tonali - george russell •ci sono i momenti di crisi, ma comunque brillano •le aspettative nei loro confro… - fuoripistanet : Dopo la vittoria dei campionati cadetti e i 3 anni di gavetta passati in Williams, George Russell è pronto a coglie… - realferraristaa : RT @FormulaPassion: #F1 | La pagella di fine stagione di George Russell: grazie alle sue convincenti prestazioni in Williams, il giovane br… - FormulaPassion : #F1 | La pagella di fine stagione di George Russell: grazie alle sue convincenti prestazioni in Williams, il giovan… - S7ILLIRISE : @PaganoMattia @OfficialRei7 ricorda anche cosa è riuscito a fare russell con una williams george ha un sacco di talento. -