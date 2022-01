Fra poco Napoli-Sampdoria: ecco su chi punterà mister Spalletti (Di domenica 9 gennaio 2022) Ci siamo: quest’oggi, domenica 9 gennaio, ha inizio la 21esima giornata del campionato di Serie A. A quanto pare, rispetto a quella precedente, tutte le partite si dovrebbero giocare senza subire posticipi o variazioni a causa delle positività al Covid. Il Napoli, guidato da mister Luciano Spalletti ancora alle prese con il virus, scenderà in campo allo Stadio Maradona alle ore 16.30 contro la Sampdoria di D’Aversa. La compagine azzurra, dopo la bella notizia di Osimhen risultato negativo e che a breve farà rientro in Italia, resta in attesa che anche gli altri tamponi “liberino” qualcuno. Il club di De Laurentiis ha fuori ancora otto giocatori, tra cui: Zielinski e Meret (ultimi positivi), Mario Rui, Lozano, Ounas, Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Nella Samp, invece, assente Yoshida per un problema alla coscia, Candreva ... Leggi su optimagazine (Di domenica 9 gennaio 2022) Ci siamo: quest’oggi, domenica 9 gennaio, ha inizio la 21esima giornata del campionato di Serie A. A quanto pare, rispetto a quella precedente, tutte le partite si dovrebbero giocare senza subire posticipi o variazioni a causa delle positività al Covid. Il, guidato daLucianoancora alle prese con il virus, scenderà in campo allo Stadio Maradona alle ore 16.30 contro ladi D’Aversa. La compagine azzurra, dopo la bella notizia di Osimhen risultato negativo e che a breve farà rientro in Italia, resta in attesa che anche gli altri tamponi “liberino” qualcuno. Il club di De Laurentiis ha fuori ancora otto giocatori, tra cui: Zielinski e Meret (ultimi positivi), Mario Rui, Lozano, Ounas, Koulibaly, Anguissa e Osimhen. Nella Samp, invece, assente Yoshida per un problema alla coscia, Candreva ...

Advertising

borghi_claudio : @valeegiu1 @ClaudioSimonel6 @fatima_lorrai @LaStampa Il cetriolo li ha colpiti sul vivo perchè sanno che io fra poc… - V8powerforever : RT @Fedoraquattroc2: In Francia comincia a girare questa macchina con la ghigliottina Secondo voi fra poco cosa accadrà ??? - Aippz : RT @Fedoraquattroc2: In Francia comincia a girare questa macchina con la ghigliottina Secondo voi fra poco cosa accadrà ??? - blvlouie : @LouistKittie Bibq??????come mai? No non ancora ma fra poco si,tu? - miserycar : buongiorno ora continuo a leggere anche se fra poco devo pranzare -